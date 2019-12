Accident rutier in afara localitatii Babadag. O masina a intrat intr-un copac (galerie foto)

Un accident rutier a avut loc în afara localității Babadag.Din primele verificări efectuate de politisti a rezultat faptul că, la data de 24 decembrie a.c., un tânăr in vârstă de 19 ani, din localitatea Baia, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto in afara localității Babadag, judetul Tulcea, intr-o curba nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabila, intrând in coliziune cu un copac de pe marginea drumului.În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto.Conducatorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.Cercetarile continuă.Sursa foto: ISU Tulcea