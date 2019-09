Accident rutier in care au fost implicate o motocicleta si un automobil. Motociclistul este ranit

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident in Capitala. Un motociclist de 35 de ani care se deplasa pe bulevardul Aviatorilor, dinspre Piata Victoriei catre str. Arh. Ion Mincu, a intrat intr-un autovehicul condus de o femeie in varsta de 38 de ani, care circula in aceeasi directie. Motociclistul a fost ranit, dar este constient. Exclusiv! Inca un accident in Podu Ros! Doua autoturisme s-au izbit violent - FOTO Traficul rutier a fost partial restrictionat pe bulevardul Aviatorilor in jur de o ora. Politistii au efectuat cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...