Accident rutier in care au fost implicate trei masini. Impactul s-a soldat cu trei decese si trei persoane ranite

Trei oameni, intre care un copil, au murit si alti trei au fost raniti, duminica, in urma coliziunii dintre trei masini in localitatea Mihailesti din judetul Buzau. Initial, Politia a confirmat decesul a doua persoane si ranirea altor patru. Ulterior, Politia Buzau a anuntat ca numarul persoanelor decedate a crescut la trei, intre care si o fetita de 3 ani. Exclusiv! Grav accident de circulatie la iesire din Bacau catre Iasi! Sunt mai multe victime! Un microbuz implicat - FOTO/ VIDEO Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Buzau, pe DN 2, la iesirea din localitatea Mihailesti catre Buzau, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme. Circul ...