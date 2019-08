Accident rutier in care sunt implicate patru autovehicule si noua persoane

Accident rutier Jupa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier, in care au fost implicate patru autovehicule si noua persoane, s-a produs miercuri seara, pe DN 6, in afara localitatii Jupa. "In aceasta seara, la ora 19,15, pe DN 6, in afara localitatii Jupa, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate patru autovehicule. Din primele verificari rezulta faptul ca un barbat de 40 de ani, care conducea un autovehicul, nu ar fi pastrat distanta in mers fata de autovehiculul din fata sa, intrand in coliziune fata-spate cu acesta. In urma impactului, cel de-al doilea vehicul ar fi fost proiectat in autoturismul din fata sa, care la randul sau ar fi fost proiectat intr-un al patrulea autoturism", a declarat purtatorul de ...