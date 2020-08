Accident rutier, in judetul Tulcea. O persoana a fost ranita

În dimineața zilei de 29 august a.c., polițiștii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier.

Din primele verificări a rezultat faptul ca un bărbat de 33 de ani, din Măcin, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DJ 222 H ( in apropierea localității Turcoaia) , la intersecție cu DN 22 D ( Macin-Tulcea) nu a acordat prioritate de trecere unui auto care circula pe drumul prioritar, condus de un bărbat de 41 de ani, din Ciucurova, cu care a intrat in coliziune.În urma accidentului a rezultat rănirea unui pasager din al doilea auto.Ambii conducători posedau permis de conducere și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii au intocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, continuând cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.