Accident rutier in judetul Tulcea. O soferita a intrat pe contrasens intr-un autoturism

Trei persoane au fost rănite după ce o șoferiță a intrat pe contrasens, pe DJ222, județul Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, în după-amiaza zilei de 15 mai a.c., o femeie de 36 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe DJ222 (Tulcea-Agighiol) a pierdut controlul asupra direcției de mers, auto a pătruns pe sensul opus de mers, intrând in coliziune cu un auto condus de un tânăr de 28 de ani, din județul Buzău.În urma accidentului a rezultat rănirea celor doi conducatori auto si a unui pasager.Ambii conducători auto posedau permis de conducere si nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Cercetarile continuă în acest caz.Sursă foto: IPJ Tulcea