Accident rutier in judetul Tulcea. Victima este un copil. Doua autoturisme implicate

În după-amiaza zilei de 6 martie a.c., o femeie în vârstă de 34 de ani, din localitatea Peceneaga, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada 1 Decembrie din Macin, la ieșirea de pe un drum secundar, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un auto, condus de un bărbat de 44 de ani, din Macin.În urma accidentului a rezultat rănirea unui minor de 12 ani, din Peceneaga, pasager in primul auto.Ambii conducători auto posedau permis de conducere si nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Cercetarile continuă pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului, a transmis IPJ Tulcea.Sursa foto: IPJ Tulcea