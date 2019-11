Accident rutier in Tulcea. Doua autoturisme au fost avariate. Un pasager, ranit

Două autoturisme au fost avariate la Tulcea după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate.Potrivit IPJ Tulcea, la data de 30 noiembrie a.c. o femeie in varsta de 37 ani,din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe strada Pacii din municipiul Tulcea, la efecruarea unei manevre de intoarcere, nu a acordat prioritate unui autovehicul care circula regulamentat din sens opus, condus de un bărbat în vârstă de 69 ani.În urma accidentului, a rezultat rănirea unui pasager, din autoturismul acroșat.Ambii conducători auto dețineau permis de conducere și niciunul nu se aflau sub influența alcoolului. Cercetările continuă, mai precizează sursa citată.Sursă foto: IPJ Tulcea