Accident rutier in Vaslui. O masina apartinand Serviciului de Investigatii a Criminalitatii Economice din IPJ s-a rasturnat

Un grav accident rutier a avut loc, marti, in zona localitatii Crasna, Vaslui, unde o masina Dacia Logan, apartinand Serviciului de Investigatii a Criminalitatii Economice (SICE) din IPJ s-a rasturnat. Potrivit purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, in masina se aflau doi ofiteri de la Economic si o femeie pe numele careia s-a pus in executare un mandat de aducere. In fata autospecialei de Politie, era un camion care a semnalizat stanga, pentru a intra pe un drum laturalnic. Politistul de la volan a observat tarziu manevra camionului si, pentru a evita coliziunea, a tras puternic de volan, masina rasturnandu-se cu rotile in sus, mai ales ca era un pod in fata. Exclusiv! Accident grav de cir ...