Accident rutier in Vaslui. Un iesean a lovit mortal un pieton

Ambulanta de Terapie Intensiva Mobila Vaslui intervine pe DN 24, in Solesti, pentru a acorda ingrijiri medicale de specialitate victimei unui accident rutier. Soferul iesean care conducea o masina cu numere de Bucuresti a lovit din plin un barbat care traversa printr-un loc nepermis. Din primele date, victima se afla in stare de inconstienta. Actiunea este in dinamica. Victima accidentului rutier produs pe DN 24, in localitatea Solesti, a fost declarata decedata. EXCLUSIV! Accident rutier pe Nicolae Iorga - FOTO / VIDEO Decesul a fost declarat de catre medicul de pe ambulanta TIM. Cercetarile sunt efectuate de institutiile abilitate in acest sens. Victima nu a fost inca identificata. Daca ...