Accident rutier intre un autoturism si o autocisterna incarcata cu lapte. Impactul s-a soldat cu o victima

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Cluj, circulatia auto pe DN1 (E60) Huedin – Oradea s-a reluat in conditii normale. Din cauza unei coliziuni intre un autoturism si o autocisterna incarcata cu lapte, traficul fusese intrerupt pe ambele sensuri la kilometrul 557+600 de metri, intre localitatile Negreni si Bucea. Accident bizar in Bucuresti. Soferului nici nu i-a trecut prin minte modul in care i-a fost avariata masina Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 (E60) Huedin – Oradea, la kilometrul 557+600 de metri, intre localitatile Negreni si Bucea, judetul Cluj, a avut loc o coliziune intre ...