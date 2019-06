Accident rutier la Iasi. Un autoturism s-a rasturnat

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, in localitatea ieseana Costesti, a avut loc un accident rutier. Concret, soferul autoturismului marca Skoda a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. In autoturism se afla si sotia acestuia. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie si un echipaj medical. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Din fericire, cei doi au suferit rani usoare, neavand nevoie de specializare. Pe numele soferului s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Foarte multi pietoni implicati in accidente rutiere. Un barbat a ajuns la spital Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...