Accident rutier la intrarea in Letcani. O masina s-a rasturnat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In jurul orei 11:40, a avut loc un accident rutier usor, un autoturism s-a rasturnat pe DE 583 la intrarea in localitatea Letcani. In autoturism se aflau patru persoane din care una a fost accidentata usor. Nu a fost blocat traficul rutier , la fata locului au fost directionate ambulanta si politia rutiera. Vom reveni cu informatii Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro google_ad_ ...