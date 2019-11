Accident rutier la Tulcea. Un sofer a fost ranit

Un șofer tulcean a fost rănit în urma unui accident rutier produs în municipiul Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, în seara zilei de 18 noiembrie a.c, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto, pe strada Isaccea, din municipiu, nu a păstrat distanta corespunzătoare în mers si a intrat în coliziune cu un auto care circula in același sens, condus regulamentar de un barbat, in vârstă de 39 de ani, din Tulcea.În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului de 39 de ani.Ambii conducători auto posedau permis de conducere.În cauză, polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Cercetarile continuă pentru stabilirea tuturor circumstantelor producerii accidentului, transmite sursa citată.Sursă foto: IPJ Tulcea