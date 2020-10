Accident rutier mortal la Bihor: un șofer a decedat, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac

Alex Trandafir, un tanar de 18 ani din Oradea, student in Anglia, a povestit pe pagina sa de Facebook experienta pe care a avut-o cu COVID-19. Tanarul sustine ca a facut o forma usoara a bolii, dar chiar si asa a avut momente in care a simtit "cele mai ciudate dureri" pe care le-a avut vreodata.

O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, diagnosticata cu COVID-19, a decedat, marti seara, fiind al doilea cadru medical care a murit in mai putin de 48 de ore in judetul Arad, in urma infectarii cu noul coronavirus.

Fostul preot Cristian Pomohaci, in prezent cantaret de muzica populara si religioasa, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, si 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, pentru evaziune fiscala.