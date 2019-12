Accident rutier pe DN 2. Trei persoane ranite, dintre care una grav

Cunoscutul consultant politic Cozmin Gusa a produs ieri un cutremur mediatic anuntand ca se retrage de la butoanele postului de televiziune Realitatea Plus, urmand sa ramana simplu actionar in trustul Realitatea Media. Gusa a anuntat ca proiectele sale viitoare sunt de natura politica si ca-si doreste reformarea reala a PSD, care sa redevina un partid puternic, dar pe baze cu totul noi, moderne, o formatiune politica necontrolata de forte externe, de statul paralel, de servicii etc.

Gabriela Firea s-a trezit dupa mai bine de trei ani de cand e "sefa" Capitalei si de cand a bagat Bucurestii in faliment sa dea vina pe "greaua mostenire". Actualul primar al Capitalei care tocmai ce a aruncat milioane de euro pe beculete si a "spanzurat" peste 5 milioane de euro in evenimente si concerte legate de Craciun si Revelion, acordate firmelor de casa cu parandarat, se plange in fata presei: "Am preluat ştafeta de la un primar PNL. Mi-a trebuit un an şi jumătate să dezgheţ investiţiile". Pe bune? Hai sa vedem cum minte Firea de ingheata apa in caloriferele bucurestenilor.