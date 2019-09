Accident rutier provocat de un tanar baut, fara permis

accident masina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in comuna ieseana Lungani. Un apel facut la numarul unic de urgenta 112 a anuntat faptul ca in cursul serii trecute, in jurul orei 00:00, un tanar in varsta de 23 de ani a provocat un accident rutier. Concret, tanarul care consumase bauturi alcoolice a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical si un echipaj de politistie care au constatat ca tanarul nu detinea permis de conducere. De asemenea, fiind testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.72 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost transportat la spital, fiind ranit usor. A fost deschis un dosar penal vatamare corporala din culpa, conducer ...