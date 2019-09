Accident rutier soldat cu un deces si sase persoane ranite. Traficul este blocat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN 73 intre municipiul Brasov si comuna Cristian, unde o persoana a decedat iar alte sase sunt ranite. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, in urma accidentului, o femeie de 25 de ani a decedat, iar alte sase persoane au fost transportate la spital. In accident au fost implicate trei autoturisme. La locul accidentului a sosit de urgenta o ambulanta de interventie. Din pacate, tanara de 25 de ani era in stop cardio-respirator si, desi i s-au aplicat manevre de resuscitare, la scurt timp a fost declarat decesul. Accident grav in care au fost implicate doua masini. Incidentul s-a soldat cu cinci victime dintre care trei incarcerate Reprezenta ...