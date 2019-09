Accident rutier soldat cu un deces si trei persoane ranite

Accident 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs sambata seara, pe DJ212A, in judetul Braila, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Un politist a fost concediat dupa ce s-a aflat ce mesaje ii trimitea unei femei violate Un barbat de 68 de ani, in timp ce se deplasa cu masina dinspre localitatea Marasu catre Braila, a pierdut controlul autoturismului, a patruns pe contrasens si a iesit in afara partii carosabile, rasturnandu-se prin partea stanga a sensului de mers. In urma accidentului, soferul a murit, iar trei pasageri au fost raniti, fiind transportati la Unitatea de Primiri Urgente Braila. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere si vata ...