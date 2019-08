Accident soldat cu doi morti si patru raniti. Sunt si copii implicati

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au murit si patru au fost ranite, joi seara, in urma impactului dintre doua masini, pe DN 17, la iesirea din Stroiesti spre Ilisesti, in judetul Suceava. Intre raniti sunt si doi copii. Traficul rutier este blocat. Potrivit ISU Suceava, doua persoane au murit in urma impactului, fiind vorba despre unul dintre soferi si un pasager. Alte patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Exclusiv! Accident rutier pe Calea Chisinaului. Au fost implicate doua autoturisme - VIDEO Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca pe DN17 Suceava – Gura Humorului, pe raza localitatii Stroiesti, judetul Suceava, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturi ...