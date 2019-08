Accident suferit de Monica Anghel. Arata groaznic - FOTO

Monica Anghel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Anghel a suferit un accident si a postat o imagine socanta pe contul de socializare, si a explicat cum a cazut de pe cal. „Sunt foarte ok, n-am fracturi. E perfect. Prietenul meu a achizitionat inca un cal si eu m-am dus in vizita si am incalecat si am vrut sa fac o manevra nu foarte complicata, dar pe care n-am mai facut-o, si nici nu cunosteam calul, am vrut sa sar peste un mic obstacol si am sarit doar eu. Surpriza in showbiz! Familia Monicai Anghel se mareste Problema este ca eram foarte instructorul meu si de aceea s-a intamplat ce s-a intamplat. Apropo de buza umflata, cred ca mi-a sta bine sa am acid hialuronic. Normal ca ma urc din nou pe cal, dar doar cu instructorul&rd ...