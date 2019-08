Accident teribil in Bucuresti! Un autobuz al STB a cazut in raul Dambovita

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autobuz STB a cazut sambata dimineata in Dambovita. Autobuzul circula pe sensul Plevnei - Academia Militara si a incercat sa evite o masina, in zona Podul Eroilor, ramanand suspendat in rau. Soferul autobuzului a fost scos, fara probleme medicale, iar in autoturism se afla, de asemenea si o femeie. Aceasta a fost transportata la Spitalul Universitar, constienta. Potrivit primelor informatii, autoturismul nu ar fi respectat culoarea rosie a semaforului si s-a lovit de autobuz. In acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului pentru a se stabili cauzele si conditiile producerii accidentului rutier. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...