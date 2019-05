Accident teribil produs pe Centura Capitalei, la 200 de km/h

Accident rutier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciprian Tofan, un cunoscut pilot pasionat de tuning si-a pierdut viata chiar in masina pe care o preparase. Masina, care s-a facut praf in urma accidentului, avea 700 CP. Soferul, un cunoscut pilot de drag racing, a intrat in plin intr-o alta masina parcata in care se afla un barbat. Acesta a scapat, din fericire. cu viata. UPDATE: Socant! O tanara a cazut cu parapanta la Iasi! Elicopterul SMURD a intervenit la locul accidentului - Foto/VIDEO Accidentul s-a produs in pe Centura Capitalei, in zona Tunari, pe sensul de mers catre Otopeni. Imaginile de la locul accidentului sunt infioratoare! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...