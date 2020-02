Accident teribil provocat de un fost prefect de Suceava: un tanar de 34 de ani a decedat

accident suceava

Un barbat in varsta de 32 de ani, din Piatra-Neamt, a murit, astazi, intr-un accident rutier pe E 85, la iesirea din Suceava spre Falticeni.

Accidentul a avut loc in jurul orei 11:00, cand tanarul a oprit masina pe marginea drumului, pentru a cumpara miere de albine de la un vanzator aflat in zona, a traversat fara sa se asigure si a fost lovit in plin de o masina.

La volanul autoturismul respectiv se afla fostul prefect de Suceava, Ioan Bancescu.

In urma impactului care a fost unul foarte puternic, pietonul a decedat pe loc.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.

