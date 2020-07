Accidente grave in Tulcea. Zece persoane si-au pierdut viata, in decurs de doar sapte zile. Ce au facut politistii

În perioada 01.01. – 08.07.2020, pe drumurile deschise circulaţiei publice din judeţul Tulcea s-au produs 25 accidente rutiere grave

Polițiștiiau derulat ample acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere. Acestea au venit ca urmare a accidentelor grave înregistrate în ultimele zile pe raza județului, tragedii în urma cărora zece persoane au murit, iar alte 24 au fost rănite grav.Iată datele oficiale puse la dispoziție deÎn perioada 10 – 12 iulie a.c., polițiștii rutieri și cei de ordine publică au acționat pe raza întregului județ, în vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere (alte preocupări, conducere sub influența băuturilor alcoolice, viteză neadaptată sau excesivă și abateri pietoni) și a faptelor antisociale .Din datele statistice a rezultat că, în perioada 01.01. – 08.07.2020, pe drumurile deschise circulaţiei publice din judeţul Tulcea s-au produs 25 accidente rutiere grave soldate cu decesul unui număr de 10 persoane şi rănirea gravă a altor 24.Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave au fost: viteza, alte preocupări de natură a distrage atenția, conducerea sub influența băuturilor alcoolice și abateri pietoni/ bicicliști/ căruțași.Obiectivele acțiunii au fost: creşterea vizibilităţii poliţiei rutiere, prin prezenţa activă a polițiștilor pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat din mediul rural și urban; combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului și a celor care nu dețin permis de conducere; respectarea regimului legal de viteză; combaterea deplasării neregulamentare a pietonilor pe drumurile publice; respectarea normelor rutiere de către bicicliști, pietoni și căruțași .Astfel, polițiștii au aplicat 264 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 291.200 de lei, dintre care 85 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar 33 pentru abaterile savârșite de pietoni, căruțași și bicicliști, restul fiind pentru alte contravenții constatate.Ca măsuri complementare, au fost reținute 29 de permise de conducere și au fost retrase 7 certificate de înmatriculare.Totodată, oamenii legii au constatat șapte infracțiuni la regimul circulației rutiere.Polițiștii vor continua acțiunile punctuale, în special pe principalele sectoare de drum cu risc de producere a accidentelor rutiere din județul Tulcea.Sursa foto (cu rol ilustrativ): Arhiva ZIUA de Constanța