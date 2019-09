Accidente rutiere in judetul Constanta provocate de soferi bauti. Iata ce alcoolemii aveau conducatorii auto

Ieri seară, trei accidente rutiere au fost înregistrate pe raza judeţului Constanţa provocate de şoferi băuţi.Conform poliţiştilor, în jurul orei 17.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Portului din Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Apoi, în jurul orei 21.50, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 59 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Dr. Gheorghe Marinescu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.În final, în jurul orei 22.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Labirintului din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.