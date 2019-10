Accidentul ciudat in care Bianca si-a pierdut viata, pe Transfagarasan: 'A dormit la manastire cu trei baieti'

Gabriela Bianca Durleci, o tanara in varsta de 22 de ani, a murit la o saptamana dupa ce a fost implicata intr-un accident ciudat pe Transfagarasan.

Parintii cred ca fiica lor a fost rapita, violata, iar cand a reusit sa scape, a provocat accidentul.

Accidentul s-a produs vineri, 18 octombrie 2019, la primele ore ale diminetii, pe Transfagarasan, in zona Piscul Negru.

Gabriela Bianca Durleci se afla la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, iar la un moment dat, din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei, iar masina a rupt balustrada unui pod si s-a prabusit sapte metri in gol, in albia unui parau.

Masina s-a prabusit pe plafon, cu rotile in sus, motiv pentru care tanara de la volan a fost grav ranita.

Tanara a fost transportata in stare grava la spital, iar din cauza ranilor foarte grave a murit cateva zile mai tarziu.

Bianca a dormit la manastire cu trei baieti inainte de accidentul ciudat

Parintii tinerei au explicat, pentru presa locala, ca fiica lor ar fi fost urmarita in momentul in care a fost implicata in accidentul de pe Transfagarasan si, mai mult, ea nu avea ce sa caute acolo.

Tatal Gabrielei a declarat pentru curier.ro ca fiica lui l-a anuntat joi dimineata (17 octombrie, o zi inainte de accident) ca pleaca la o prietena din Campulung.

"Am sunat-o pe la ora 16.00 si mi-a raspuns. Am intrebat unde e si mi-a zis ca pe seara pe la 20.00 - 21.00, vine acasa. Nu a venit. Am sunat-o joi seara vazand ca nu a ajuns acasa si nu mi-a mai raspuns. Suna telefonul dar ea nu raspundea! Vineri dimineata, m-a sunat politia de la Curtea de Arges, spunand ca fata mea este implicata intr-un accident", a declarat Gavril Durleci, tatal fetei.

Ulterior, barbatul a incercat sa refaca traseul fiicei sale inainte de accident si a aflat un lucru ingrozitor.

"A doua zi m-am dus la fata locului sa vad ce s-a intamplat. Am fost si la manastirea unde a fost, la Piscul Negru, pe Transfagarasan. Parintele de acolo mi-a spus: <Da, a fost fata, a ajuns aici pe la 16.30. Era cu cei trei baieti in curte. Ei taiau lemne. A stat pe aici, s-a plimbat, era vesela>.

Mi-a mai spus parintele ca ii cunostea de doua luni pe baieti, ca ei merg sa mai faca treaba pe acolo. A zis:<Le-am platit, a venit seara la ora 20.00 si i-am bagat in sala de mese si pe cei trei baieti si pe fata. Le-am dat sa manance, le-am dat banii>.

A zis ca le-a dat si sa bea, vin si tuica. A zis ca au stat toti patru intr-o camera de vorba, de glume, pana la ora 12.00 noaptea. A zis parintele ca s-au dus toti patru in camera si au dormit.

Eu am spus: <Parinte daca fata a intretinut relatii sexuale cu ei?> Atunci, parintele a spus:<Asta n-am de unde sa stiu!>. Mi-a mai zis ca dimineata la ora 6.00, fata s-a trezit sa plece acasa. Ce s-a intamplat? Probabil ca a dat sa fuga de ei", a explicat tatal tinerei.

Politistii si procurorii din Curtea de Arges continua cercetarile pentru stabilirea imprejurarilor exacte in care Gabriela Bianca Durleci si-a pierdut viata.

