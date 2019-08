Accidentul din Fundatie a lasat urme pe statuia lui Mihai Eminescu. Structura a fost serios afectata - FOTO

urmari accident fundatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele Servicii Publice SA au trecut la consolidarea statuii lui Mihai Eminescu din Fundatie. In urma accidentului de acum cateva zile, structura acesteia a fost serios afectata. Proiectul de reabilitare va dura cateva zile. Exclusiv! Grav accident la Fundatie. O masina s-a izbit in statuia lui Mihai Eminescu de langa Biblioteca Centrala Universitara - FOTO / VIDEO Din cauza vitezei excesive, un autoturism s-a izbit de statuia lui Mihai Eminescu aflata in imediata vecinatate a Bibliotecii Centrale Universitare. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime ci doar cu pagube materiale. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Politiei si de la Ambulanta. Soferul autoturismu ...