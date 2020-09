Accidentul lui Bode: Procurorul care a facut dezvaluiri, controlat din dispozitia procurorului general, Gabriela Scutea

Procurorul magistrat George Nica, şeful secţiei judiciare din Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, purtător de cuvânt al instituţiei şi cel care a avut în instrumentare o zi dosarul accidentului în care a fost implicat ministrul Lucian Bode este cercetat, în urma unui control dispus de procurorul general, Gabriela Scutea, pentru declaraţiile făcute, miercuri, 9 septembrie 2020, în emisiunea „Marius Tucă Show”, de pe Aleph News.

Contactat, George Nica a confirmat informaţia, precizând că astăzi a aflat de la Procurorul General al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Adrian Cornel Nicolau, că s-a dispus un control de către procurorul general al PÎCCJ, Gabriela Scutea, cu privire la intervenţia sa în emisiunea „Marius Tucă Show”, de pe Aleph News, de miercuri, 9 septembrie şi modalitatea comunicării în mass media a informaţiilor de interes public.

Surprinzător, controlul dispus de procurorul general vizează şi dacă procurorul George Nica are calitatea de purtător de cuvânt al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, informaţie aflată chiar pe siteul Ministeului Public.

„Am înţeles că solicită să fie informată dacă am calitatea de purtător de cuvânt, calitate pe care o am, şi întâmplarea face că dosarul a fost chiar la mine. Parchetul General are lista purtătorilor de cuvânt. Este pe site. Avem un purtător de cuvânt. Eu sunt în ordine al doilea purtător de cuvânt pentru că purtătorul de cuvânt este în concediu. M-a mirat pentru că îmi solicită acest lucru pentru că trebuia să se ştie că eu sunt purtător de cuvânt. Din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă pentru că am respectat toate normele legale şi infralegale care reglementează modalitatea de comunicare în presă a informaţiilor de interes public. În rest, nu am ce să declar”, a spus procurorul.

Înştiinţat de controlul dispus, procurorul George Nica a făcut şi o notă scrisă la Procurorul General al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Adrian Cornel Nicolau.

Potrivit declaraţiei de avere din 2018, Cristina Nicolau, soţia lui Adrian Cornel Nicolau, generalul de brigadă magistrat, aflat la conducerea Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, cel care l-a informat pe procurorul George Nica de controlul dispus, este angajată consilier juridic în SPP. Potrivit unor surse, cei doi s-ar fi despărţit în 2019.

Miercuri, 9 septembrie 2020, în exclusivitate pe Aleph News, procurorul George Nica declarat că la 5 zile după accidentul în care a fost implicat ministrul Lucian Bode dosarul nu cuprindea nicio audiere a celor implicaţi, nici a martorilor, nu cuprindea imaginile apărute public deja de mai multe zile, a spus că procesul verbal de constatare de la faţa locului nu fusese semnat şi de ofiţerul SPP implicat în accident- pentru că acesta se afla în spital, iar din 30 august până pe 3 septembrie – SPP nu informase Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, deşi Serviciul de Protecţie şi Pază avea această obligaţie legală.

George Nica a mai spus că numele ministrului Lucian Bode nu apărea în niciun act al dosarului iar a doua zi, pe 4 septembrie 2020, din dispoziţia legală a procurorului general Gabriela Scutea, i s-a luat dosarul.

Procurorul George Nica de la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este cel care a extins şi cercetările in rem şi din oficiu, în dosarul accidentului în care a fost implicat ministrul Lucian Bode, cu privire la infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Pe 3 septembrie, la momentul ajungerii dosarului în instrumentarea procurorului George Nica, în dosar nu exista decât o cercetare in rem pentru infracţiunea de vătămare din culpă, infracţiune care se cercetează la plângerea prealabilă a persoanelor vătămate. Numai că plângerile persoanelor vătămate nu existau în dosar pentru că nu fuseseră audiate.

Într-un răspuns oficial transmis astăzi, în baza legii 544/ 2001, Secţia Parchetelor militare din Parchetul General arată că în privinţa accidentului de circulaţie din 30 august 2020, în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, confirmă că nici până în prezent procurorii nu au început urmărirea penală in personam în dosar şi, ca atare, nimeni nu are calitatea de suspect sau de inculpat.

Procurorii Secţiei Parchetelor militare din Parchetul General susţin că în continuare în dosar s-a început urmărirea penală in rem (n.r. cu privire la faptă) pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă iar acestea au fost ulterior extinse pentru infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

„În această cauză nu s-a început urmărirea penală in personam. Începerea urmăririi penale a fost dispusă in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi 3 din Codul penal şi ulterior extinsă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 350 alin. 1 şi 3 din Codul penal. (...) Numele şoferilor implicaţi în accident nu vă pot fi comunicate, cu menţiunea că nicio persoană nu are calitatea de suspect sau de inculpat în această fază a cercetărilor”, arată procurorii militari ai Parchetului General.

Deşi solicitată în baza legii, Secţia Parchetelor militare din Parchetul General nu a dorit să transmită dacă în dosar au început audierile şi data la care au început acestea. Până în prezent, Serviciul de Protecţie şi Pază nu a răspuns la solicitarea făcută în baza legii 544/2001.

Accidentul de circulaţie produs de un autoturism Volkswagen Touareg al Serviciului de Protecţie şi Pază, un subofiţer SPP şi în care a fost implicat şi ministrul Lucian Bode a avut loc acum 13 zile, în comuna Drăganu, judeţul Argeş.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Argeş şi imaginilor publice apărute, „s-a stabilit că maşina ministrului Bode circula pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus, în condiţiile efecturării unei depăşiri neregulamentare”.

„În urma evenimentului rutier au fost răniţi şoferul primei maşini şi o pasageră din al doilea autovehicul - o femeie de cetăţenie poloneză. Şi şoferul acestei maşini este tot de cetăţenie poloneză”, a comunicat Poliţia Judeţeană Argeş, subofiţerul SPP fiind transportat la spital.

Ulterior, preşedintele României, Klaus Iohannis a declarat că accidentul în care a fost implicat ministrul Bode „cu greu poate fi comparat cu accidentul în care a fost implicat fostul ministru Gabriel Oprea”, vicepremierul Raluca Turcan a spus că ministrul Bode „stătea de bancheta din spate, dormea şi practic nu are nicio vină în generarea accidentului” iar ministrul Bode a susţinut că „demnitarul nu are dreptul să-i spună şoferului să meargă mai tare sau mai încet, mă odihneam pe bancheta din spate, regret nespus acest incident”.

Pe 3 septembrie 2020, la 5 zile după accident, dosarul a fost preluat de la Parchetul Judecătoriei Piteşti de către Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. A doua zi, pe 4 septembrie 2020, din dispoziţia Procurorului General al României, Gabriela Scutea, dosarul fost mutat din nou, de data asta la Secţia Parchetelor Militare din Parchetul General, acolo unde este instrumentat în prezent.