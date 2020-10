ACEA: Piata auto din Romania a crescut in septembrie cu aproape 80%. La noua luni, scaderea este de 31,8%

Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 79,9% în septembrie, fiind înmatriculate 10.878 autoturisme, faţă de 6.046 vehicule în perioada similară din 2019, potrivit datelor publicate vineri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Pentru perioada ianuarie-septembrie, s-a înregistrat o scădere de 31,8%, de la 124.049 la 84.601 de unități. Explicația evidentă este […] The post ACEA: Piaţa auto din România a crescut în septembrie cu aproape 80%. La nouă luni, scăderea este de 31,8% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.