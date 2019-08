Aceasta a fost ultima noapte a Alexandrei! Criminalul din Caracal ar fi dormit in camera cu ea

Criminalul din Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au aparut noi informatii cu privire la ultima noapte din viata Alexandrei Macesanu, adolescenta ucisa de Gheorghe Dinca. Se pare ca acesta ar fi fost legata cu sfoara de scheletul metalic al patului care se afla in camera in care aceasta era tinuta sechestrata. Anchetatorii sustin ca Gheorghe Dinca a dormit o noapte in aceeasi camera cu Alexandra. In timp ce fata statea jos, legata strans de pat, acesta a dormit pe o saltea. Dezvaluirile in cazul criminalului de la Caracal continua sa apara si sa socheze, prin burtalitatea lor, intreaga tara ”Urmele gasite si declaratiile barbatului ne-au condus la ipoteza ca Dinca a dormit o noapte cu fata in camera. Si a recunoscut. Ca s-o supravegheze ...