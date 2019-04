Aceasta afacere parea foarte profitabila in Iasi! Intrase repede in toate cartierele! Oamenii de afaceri au pierdut bani grei din cauza acestor aparate

dozator lapte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Au sperat ca o sa se imbogateasca din aceasta afacere, insa si-au dat seama in scurt timp ca au pierdut banii investiti • Patronii acestor firme regreta si acum alegerea facuta • Au adoptat ideea afacerii de la alte firme din tara • Iasul era impanzit prin toate cartierele cu astfel de aparate • In doar cativa ani au disparut • "Au venit la noi acum cateva luni si au spus ca renunta la aparate pentru ca nu este profitabil pentru ei", a declarat Gabriel Ciobanu, directorul DSVSA Iasi Afacerea cu distributia laptelui prin dozatoarele stradale aflate in piete a prins la producatorii de lapte intrucat piata de desfacere era mai buna. La dozator, un litru de lapte er ...