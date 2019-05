Aceasta boala mortala apare dupa 45 de ani. Daca nu e depistata rapid, sansele scad la 8%

Cancer colorectal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Romania, cancerul colorectal este in acest moment a doua cauza a mortalitatii in statistica bolilor oncologice. Dar, potrivit doctorilor, diagnosticata din timp, maladia poate fi vindecata. Conditia este ca oamenii care au trecut de 45 de ani sa mearga la medic, pentru analize, chiar daca nu au simptome. Un test rapid poate arata in 5 zile daca cineva este sau nu in pericol. Deocamdata, astfel de teste sunt disponibile doar intr-o clinica privata, insa Ministrul Sanatatii spune ca pana la sfarsitul anului va lansa un program national de screening. In cazul cancerului colo-rectal, celulele maligne se formeaza in colon sau in rect. Acestea au o crestere anormala si astfel apar niste polipi. Simp ...