Aceasta crima zguduie Iasul! Padurar executat in padure, dupa ce a prins hotii la furat de lemne. Informatii bomba ies la iveala

• Un padurar a fost gasit mort vineri dimineata, la marginea unei paduri, avand mai multe urme de violenta pe corp • Din cate se pare, barbatul ce lucra de 20 de ani in domeniu a fost omorat de hotii de lemne • Politistii au deschis un dosar penal si fac acum verificari pentru a-i identifica pe autori Unul dintre cei mai vechi angajati ai Ocolului Silvic Pascani a fost gasit mort la marginea unei paduri. Pana in acest moment toate indiciile duc catre o crima. Mai precis, padurarul a fost gasit decedat dimineata, de catre un coleg, in masina, avand rani la cap. Vezi si: Actiune uriasa a politistilor ieseni! Sute de soferi au fost trasi pe dreapta de catre oamenii legii! Unii s-au ales cu d ...