Aceasta emisiune trebuie urmarita de toata lumea! Sanatatea unui nou nascut depinde de aceste lucruri. Prof. dr. Constantin Iordache, in direct la BZI

CONSTANTIN IORDACHE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepem o noua saptamana plina de emisiuni de interes in platoul BZI LIVE! Luni, incepand cu ora 13:00, in studioul nostru se va afla prof. dr. Constantin Iordache, medic primar cardiolog in cadrul Spitalului de Copii "Sf. Maria" din Iasi. Astfel, timp de aproximativ o ora, renumitul medic iesean va vorbi despre subiecte de interes pentru toti iesenii si nu numai. Sanatatea copiilor este un lucru extrem de important, iar in ultimii ani, bolile cardio-vasculare au inceput sa apara de la varste din ce in ce mai fragede. In aceste conditii, toti parintii sau viitorii parinti se intreaba ce ar putea face pentru a feri copilul de aceste probleme de sanatate. Totodata, in ultimii ani, malformat ...