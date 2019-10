Aceasta este greseala pe care o facem cu totii iarna. Iata de ce locuintele sunt mai reci, iar facturile sunt foarte mari…

Oamenii incep sa foloseasca centrala incepand cu luna octombrie si se folosesc de ea zilnic, pana in martie sau aprilie. Acest eveniment coincide cu trecerea la ora de iarna, cu scaderea temperaturilor si, mai ales, cu un cuantum ridicat al facturilor de caldura. Incalzirea locuintelor reprezinta peste 70% din intreaga energie consumata intr-o locuinta. Astfel, prin reducerea acesteia, nu numai ca facturile nu vor mai fi atat de costisitoare, dar se vor reduce si emisiile de carbon.

Aici se regasesc 5 metode prin care casa poate fi incalzita si in alte moduri:

1. Foloseste draperiile

Inlatura draperiile si lasa soarele sa patrunda in casa, dar atunci cand se insereaza, pozitioneaza-le in fata geamului, caci vor actiona ca un strat izolant, care va mentine caldura in casa.

2. Foloseste cronometrele centralei electrice

Membrii Centrului de Energie Sustenabila din Marea Britanie sustin ca programarea centralei pentru a incepe sa functioneze un pic mai devreme decat de obicei, de exemplu cu 30 de minute mai devreme de momentul in care te trezesti, dar setata la o temperatura mai mica, reprezinta un aspect mult mai avantajos decat daca centrala incepe sa functioneze atunci cand te trezesti si este setata la o temperatura mai ridicata. Acest lucru se datoreaza faptului ca centrala functioneaza la o viteza constanta daca este setata la o temperatura de 20 sau 30 de grade Celsius.

3. Muta canapeaua

Poate fi extrem de placut sa ai canapeaua pozitionata in imediata apropiere a caloriferului, dar aceasta absoarbe caldura care ar fi putut incalzi intreaga camera. Prin mutarea acesteia de langa calorifer, aerul cald poate circula liber.

4. Perfectioneaza izolatiile

Atunci cand locuinta incepe sa se incalzeasca, 25% din caldura este eliminata prin acoperis. Acest lucru poate fi evitat printr-o izolare de 25 de cm in interiorul podului. De asemenea, caldura este pierduta si prin pereti. Cu toate ca izolarea acestora nu este atat de convenabila financiar precum este cea anterioara, pe termen lung, insa, beneficiile vor fi resimtite, caci valoarea facturilor va scadea, iar acest lucru se va simti in timp.

5. Izoleaza sursele de caldura

Daca ai un rezervor de apa calda, asigura-te ca este perfect izolat. Acest lucru va face ca apa sa fie pastrata calda mult mai mult timp si vor fi reduse si costurile pentru incalzire.

