Aceasta este povestea unei banci spusa in imagini - FOTO

V-ati intrebat vreodata ce se intampla intr-o zi intreaga pe o banca oarecare din parc? Un fotograf rus a realizat un pictorial care infatisaza "viata" si povestile care se ascund in spatele unui obiect atat de simplu. Tineri care se iubesc, batrani care se relaxeaza, liceeni care invata pentru examene sau vagabonzi care adorm instant cand nu e nimeni nu mai e in jurul lor, aceeasi banca vazuta mai multe zile la rand, timp de patru ani, s-a transformat intr-o mica vedeta in Rusia. Banca a fost aleasa din intamplare de catre Eugene Kotenko, despre care a povestit cum la inceput era gri, iar cum timpul a fost vopsita in albastru si rosu, ramanand la final neingrijita.