Aceasta este vila pe care Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol trebuie s-o imparta la divort! Miza partajului: 200.000 euro

Miza divortului dintre Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol o reprezinta o vila de 200.000 euro situata in apropierea Bucurestiului.

Inevitabilul divort dintre Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol are o singura miza financiara, iar aceasta este vila pe care cei doi au ridicat-o in ruma cu cativa ani in apropierea Capitalei. In prezent, imobilul valoreaza aproximativ 200.000 euro si in mod normal ar trebui impartita, fiind un bun dobandit in timpul casatoriei.

Conform unor informatii aparute recent in presa, Ioana si Alexandru nu au discutat detaliile unui posibil partaj pentru ca actorul refuza sa abordeze acest subiect. Cei doi se vor intalni, totusi, in fata unui notar, in zilele urmatoare si vor discuta detaliile divortului.

Ce se va intampla cu vila la divort?

Conform acelorasi surse, Alexandru Papadopol este cel care a initiat divortul, iar daca va ridica pretentii asupra imobilului, Ioana este dispusa sa-l vanda si sa imparta banii cu actorul. In acest caz, Ginghina se va muta in apartamentul de doua camere pe care-l detine de dinaintea casatoriei.

Vila de langa Bucuresti a fost ridicata de Alexandru si Ioana in special pentru Ruxandra, fiica lor de 11 ani. Cei doi si-au dorit mai mult spatiu si aer curat pentru ca aceasta sa creasca departe de aglomeratia si praful din Capitala. Casa are etaj si mansarda dar si o curte mare, acolo unde proprietarii obisnuiau sa cultive legume si sa creasca flori. Papadopol s-a mutat de acasa la sfarsitul anului trecut, inainte de Craciun, iar Ruxandra locuieste in prezent cu Ioana.

