Aceasta fotografie face inconjurul internetului. Ce apare pe marginea drumului, in poza completa - FOTO

caruta

O fotografie realizata in Republica Moldova face inconjurul internetului. Un moldovean este surprins in timp ce trece cu carutape langa un convoi american de blindate. Imaginea a fost postata pe Facebook, iar comentariile nu s-au lasat mult asteptate.



"Top secret vehicle in action", "La ei cei ce se plimba cu caii suntpersoane bogate....asa ca, nimic deosebit...", "You are welcome", sunt doar cateva dintre ele.

