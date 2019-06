Aceasta lege vizeaza milioane de romani. Intra in dezbatere la Camera Deputatilor

camera deputatilor 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatii vor dezbate astazi Legea Pensiilor, dupa ce aceasta a fost respinsa saptamana trecuta in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Legea urmeaza sa fie votata miercuri. Presedintele sedintei de Senat a declarat ca din cauza lipsei unui senator, in urma demisiei lui Traian Basescu, nu a fost obtinut acest numar. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca asigura romanii de faptul ca in Camera Deputatilor, proiectul va fi dezbatut si aprobat. Budai a subliniat ca legea este „buna” pentru pensionarii din Romania. Viorica Dancila, dupa ce Legea pensiilor a picat in Senat: Pensionarii, la 1 septembrie, vor avea majorarea punctului de pensie Viorica Dancila ...