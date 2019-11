Aceasta pisica apare doar cand cineva e pe moarte. Doctorii nu au nicio explicatie

De-a lungul veacurilor, asupra pisicilor au planat diverse superstitii. Unele dintre ele par insa sa aiba capacitatea de a presimti moartea oamenilor.

In ciuda studiilor asupra pisicii, cercetatorii nu au reusit, deocamdata, sa explice prin ce abilitate speciala reusesc micile feline sa anticipeze fel de fel de evenimente legate de stapanii lor.

In mod uluitor, pisicile presimt pericolul, prevestindu-si stapanii, sau prevad apropierea mortii acestora. Cu cativa ani in urma, David Dosa, medic specialist in geriatrie la o casa de batrani din Rhode Island, Statele Unite, a publicat un articol, intr-un ziar, in care povestea despre Oscar, o pisica ce fusese adoptata de angajatii azilului si care era capabila sa prevada moartea pacientilor.

Ziua intreaga, ea se plimba pe culoarele azilului, intrand din salon in salon, dar ramanand alaturi doar de pacientii carora li se apropia sfarsitul. Medicii au incercat in cateva randuri sa o alunge, scotand-o afara, dar Oscar, spre uimirea tuturor, nu se dadea batuta niciodata, zbatandu-se sa ajunga inapoi, langa muribund.

Intrigate, asistentele l-au supus in cele din urma pe Oscar unui "experiment". "Pisica a fost luata si asezata pe patul unui batran despre care credeam ca va muri in scurt timp. Dar imediat, Oscar s-a ridicat, a zbughit-o din salon si s-a dus tinta la patul unui alt pacient.

Cateva ore mai tarziu, am descoperit ca pisica stiuse mai bine decat noi cine urma sa moara. Pacientul langa care statuse ziua intreaga a murit in acea seara, pe cand primul a mai trait cateva zile", povestea doctorul Dosa.

"Nu poate fi vorba de nicio coincidenta, caci Oscar a prezis cu precizie moartea a peste 50 de pacienti. In azil mai traiesc inca alte cinci pisici, insa niciuna din ele nu si-a manifestat vreodata o asemenea abilitate. Nu pot sa ofer o explicatie pentru acest straniu fenomen! Singura ipoteza la care ma pot gandi este aceea ca pisica, cu simtul ei olfactiv foarte dezvoltat, ar putea sa perceapa mirosul eliberat de celule in momentul mortii. Dar uimitor este ca Oscar stie chiar cu cateva ore inainte ca omul urmeaza sa moara", a spus medicul, potrivit Formula As.

Precizia cu care Oscar prevesteste moartea i-a convins pe angajatii azilului sa adopte un protocol neobisnuit: de indata ce il descopera stand de "veghe" langa un muribund, ii anunta pe membrii familiei de sfarsitul iminent al acestuia.

De-a lungul veacurilor, asupra pisicilor au planat diverse superstitii, unele de bun augur, altele, din contra, aducatoare de napaste. De pilda, conform credintelor populare irlandeze, daca o pisica iti taie calea in lumina lunii, asta inseamna moarte iminenta. Mai ales pisica neagra este considerata aducatoare de ghinion.

Mai putin in Anglia, unde pana si regele Charles Magnul a avut o pisica neagra, despre care sustinea ca ii poarta noroc, fiind convins ca ea este "strajerul" vietii sale.

Convingerea sa era atat de neclintita, incat monarhul britanic a poruncit ca pisica sa fie pazita zi si noapte, ca nu cumva sa fuga sau sa pateasca vreo nenorocire. Coincidenta sau nu, a doua zi dupa ce pisica a murit, regele a fost arestat si, in 29 ianuarie 1649, a fost decapitat.

