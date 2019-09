Aceasta poveste este interzisa cardiacilor! Cum a ramas pe drumuri un om de afaceri din Iasi!? "M-am internat in spital cu o simpla batatura la picior. Mi-au fost amputate ambele picioare!"

Gigel Afrasine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • De la o simpla batatura, un iesean a ramas fara ambele picioare, la scurt timp dupa ce sotia lui a murit de cancer • Fiindca a crezut in vindecarea bolii cu care a fost diagnosticat, a facut imprumut la banca si a pus garant apartamentul in care locuia • Nu si-a permis sa tina pasul cu cheltuielile si a pierdut totul cat ai clipi • Traieste din indemnizatia de handicap si se chinuie de pe o zi pe alta primind doar ajutorul unui prieten loial Un barbat in varsta de 52 de ani traieste cosmarul vietii lui de cativa ani, de cand i-a murit sotia de cancer. De cand cea care i-a fost consoarta zeci de ani a murit chinuita de o boala grea, pentru barbat a inceput calvarul din care pare sa ...