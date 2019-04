Aceasta tara va ridica toate restrictiile de piata muncii. Romanii care se angajeaza pot castiga si 5000 de euro

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elvetia, una dintre cele mai bogate tari din Europa, va ridica definitiv restrictiile pe piata muncii pentru romani si bulgari, in luna mai. Restrictiile pe piata muncii din Elvetia pentru romani si bulgari fusesera ridicate complet in 2016, dar reintroduse, din cauza afluxului mare de lucratori din cele doua tari. Restrictiile pe piata muncii din Elvetia pentru romani si bulgari fusesera ridicate complet in 2016, dar reintroduse, din cauza afluxului mare de lucratori din cele doua tari, scrie stirileprotv.ro. Anuntul liberalizarii pietei muncii a fost facut, anul trecut, de presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, aflat in vizita in Romania. Acesta a afirmat ca, dupa luna mai 2019, nu va mai exista nicio restr ...