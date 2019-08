Acest gastroenterolog nu a mai rezistat si a decis sa spuna adevarul: Acesta este Tratamentul pentru gastrita:

gastroenterolog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tratamentul naturist al gastritei constituie de multe ori o provocare, deoarece gastrita este o afectiune dobandita in general in decursul unei perioade mai lungi de timp, prin urmare si tratamentul corespunzator acesteia trebuie urmat pentru o oarecare perioada de timp. Satui insa de medicina traditionala, putem apela la urmatoarele tratamente naturiste pentru gastrita, usor de aplicat si la indemana oricui. Prima regula are desigur legatura cu alimentatia din care trebuie sa excludem alcoolul (care irita si erodeaza mucoasa intestinala), fasolea, cacao, sucul de lamaie sau de portocale, carnea rosie si alimentele grase sau picante. Este de asemenea indicat sa eliminam laptele si branza din meniul zil ...