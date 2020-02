Acesta este ceaiul care dizolva pietrele la rinichi „intr-o singura zi.” Ce contine si cum trebuie baut?

Pietrele la rinichi (litiaza renala, nefrolitiaza) sunt depozite dure din minerale si saruri care se formeaza in rinichi.

Pietrele la rinichi au multe cauze si pot afecta orice parte a tractului urinar – de la rinichi la vezica urinara.

Pietrele la rinichi sau calculii renali se dezvolta din saruri si minerale care sunt transportate de urina.

Exista insa diverse metode de tratament pentru eliminarea sau distrugerea acestora, fara disconfort major.

Cum scapi de pietrele la rinichi?

Una din cele mai populare metode de eliminare a pietrelor la rinichi este infuzia de patrunjel. Se pune la fiert o legatura

de patrunjel verde maruntit intr-un litru de apa. Se lasa pe foc 10 minute, apoi se raceste si se strecoara. Se bea cate o ceasca de infuzie zilnic, timp de 3-4 saptamani.

Ceaiul de patrunjel are un efect de curatare extraordinar. Elimina rapid nisipul si alte substante toxice care s-au depus pe rinichi de-a lungul timpului.

O alta reteta de ceai de patrunjel

Se pune la fiert un litru de apa in care se adauga 250 g radacina de patrunjel curatata si tocata marunt sau data pe razatoare. Cand fiertura scade la o cana, se strecoara lichidul si se imparte in trei cescute.

O cescuta de lichid se ia dimineata, pe stomacul gol, a doua cescuta se ia dupa-amiaza si a treia seara, pe stomacul gol. In timpul zilei nu se mananca absolut nimic. Pana a doua zi, piatra se transforma in nisip si se poate vedea cum se depune in urina. Tot tratamentul dureaza o zi.

Ceaiul de patrunjel combate retentia de apa

Incearca ceaiul de patrunjel si organismul tau va elimina apa in exces si toxinele.

Este o bautura ideala pentru cei care se confrunta cu retentia de apa, curata sangele, ajuta la intensificarea arderilor si face minuni pentru imunitate, fertilitate, sistemul nervos si cel osos. Nu uita ca este foarte important sa ceri si parerea medicului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.