Acestea sunt zodiile care pot castiga marele premiul la Loto 6 din 49 in 2019

Marele premiu loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In functie de fiecare zodie in parte, exista un set de cifre, numere norocoase care ar putea sa-ti aduca bani frumosi, daca te gandesti sa joci la loto. Insa doar patru zodii au sanse mari sa castige marele premiu la loto 6/49, in anul 2019. Conditia este sa joace constant in fiecare saptamana si sa se bazeze pe intuitia lor. Pentru unele zodii, anul 2019 aduce fericirea suprema, vine cu noroc mare in dragoste si la bani. Horoscopul 2019 anunta un an de vis, in special pentru cei din zodiile de foc si aer. „Numerele norocoase ne dau toate perspectivele despre avere si prosperitate pentru noul an. Acestea se bazeaza pe metode antice grecesti de numarare”, spun astrologii potrivit cancan. ...