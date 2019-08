Acesti tineri au plecat in vacanta si au facut cateva poze. Cand a ajuns acasa fata a studiat mai bine fotografiile: ”M-a luat cu tremurat si am inceput sa plang”. Ce a vazut

Rhynnice Trelfa a mers cu prietenii intr-o vacanta in Manchester unde s-a simtit de minune. Bineinteles ca au facut si poze pe care le-au urcat pe conturile de socializare. Cand fata de 28 de ani a studiat mai bine una dintre poze a ramas fara cuvinte. Mana unei fantome se afla pe fundal fix langa iubitul ei. In urmatoarea secunda ea a postat din nou imaginea online in speranta ca cineva ii poate explica fenomenul paranormal.

”M-a luat cu tremurat si am inceput sa plang. Mi s-a ridicat tot parul pe mine si efectiv eram terifiata de ce vad. Stiu clar ca nu era nimeni in spatele nostru. Mai ales ca am facut o alta poza imediat dupa si acea mana nu exista” a povestit Rhynnice.

Locatia, Dovestones Reservoir, are o istorie intunecata si anume ca multi oameni au murit acolo, ba chiar si in acea zi, in trecut.

