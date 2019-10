Achitari pe banda in dosarul DNA privind retrocedarile de la ANRP

Inculpații din dosarul retrocedărilor de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, celebrul dosar ANRP, au fost achitați, în afara unuia singur, fostul deputat Theodor Niculescu, care a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte ANRP, Horia Georgescu, fost președinte al ANI, Ingrid Zaarour, fost președinte ANRP, Viril Baciu, Mihnea The post Achitări pe bandă în dosarul DNA privind retrocedările de la ANRP appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.