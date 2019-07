Achitat dupa 4 ani de chinuri, fostul judecator CCR Toni Grebla isi expune calaii: „Cand serviciile de informatii scapa controlului civil, devin din ce in ce mai abuzive... 

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru ca societatea romaneasca sa aiba minime sperante de insanatosire, este absolut obligatorie intarirea controlului civil asupra serviciilor secrete, avertizeaza fostul judecator CCR Toni Grebla, cel care a trebuit sa indure patru ani de chinuri in oribila mascarada judiciara pe care i-au inscenat-o procuroarii DNA Doru Tulus, Marius Vartic si Claudiu Dumitrescu. Executat de Directia Nationala Anticoruptie pentru ca a indraznit sa declare neconstitutionale legile Big Brother cerute de catre Serviciul Roman de Informatii, Grebla a fost achitat definitiv de ICCJ in luna iunie, dupa ce fusese defilat in catuse prin fata camerelor de luat vederi (click aici pentru a citi). Intr-un interviu acordat pe 10 i ...