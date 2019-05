Acneea si cum se trateaza aceasta afectiune stanjenitoare la adolescenta

acnee google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acneea este o afectiune a pielii care este foarte des intalnita la adolescenti dar prezenta si in randul adultilor. Cauzele care duc la aparitia acestei probleme nu doar de ordin estetic ci si medical sunt multe. Este foarte important sa mergi la medicul dermatolog cu copilul tau adolescent daca are aceasta problema si sa incerci sa o tratezi, in caz contrar, acneea are implicatii nefaste asupra vietii adolescentului. Cei mai multi adolescenti care nu stiu sa controleze si cum se trateaza acneea au probleme legate de stima de sine. Unii nu vor sa iasa din casa, apar complexe de tot felul iar viata sociala a tinerilor este afectata. Cu alte cuvinte, din pricina problemelor estetice pe care le ridica, tinerii au ...